’Io vado a scuola’, visione per le classi

Il cinema non solo come svago ma anche come opportunità per riflettere. Durante i mesi passati alcune classi seconde della scuola media Viale della Resistenza di Cesena si sono recate al cinema Eliseo per vedere il film documentario ’Io vado a scuola’. Il film racconta di Jackson, Zahira, Samuel e Carlos, ragazzini provenienti da quattro angoli del pianeta, differenti ma uguali nella voglia di imparare e conoscere, che solo per arrivare a scuola affrontano lunghe e talvolta insidiose strade o percorsi dove rischiano anche la vita. Questo ha fatto capire a tutti l’importanza dell’istruzione per questi ragazzi. Alla fine del film i professori e i ragazzi hanno riflettuto e condiviso pensieri e opinioni. Le opinioni dei vari studenti si somigliavano un po’ tutte e si è notato che i ragazzi hanno capito l’importanza della scuola e hanno compreso quanto siano fortunati anche per il semplice fatto di avere la scuola a così poca distanza da casa loro e la fortuna di avere a disposizione i mezzi di trasporto pubblico e privato. Altri commenti emersi riguardavano il fatto che il documentario insegnava molte cose e tutti i ragazzi sono stati molto affascinati perché quelle dei protagonisti erano storie vere. Per gli studenti questa uscita è stata molto educativa e questo fa capire che il cinema, oltre ad essere uno svago, è anche un luogo dove si possono vedere molti film educativi.

Bianchi Filippo e Scardovi Luca classe II G Scuola media Viale della Resistenza.