Iscrizioni aperte al nido d’infanzia. Montecastello ospiterà 18 bimbi

Il 18 aprile scorso in Consiglio comunale sono stati approvati il regolamento dei nidi d’infanzia di Mercato Saraceno e la convenzione con il soggetto gestore, Asp Valle Savio e fino a venerdì 25 maggio sarà possibile presentare domanda d’iscrizione al nuovo nido di Montecastello (frazione di Mercato Saraceno), per bambini e bambine nati nel 2022, 2023, e 2024. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, da un portale accessibile tramite il sito del Comune di Mercato, e per il quale saranno necessarie le credenziali SPID o CIE. Un servizio di assistenza nella presentazione della domanda è comunque garantito dall’Ufficio Scuola del Comune, previo appuntamento. Al termine del periodo di iscrizione verrà redatta una graduatoria in base a criteri socio-economici e residenza, illustrati sia nella domanda di iscrizione che sul sito del Comune.

Il nido di Montecastello si prepara così ad ospitare dai 15 ai 18 bambini e bambine, il cui inserimento scolastico avverrà tra settembre e ottobre 2024. L’assessora al ramo, Giulia Paci (foto) ha commentato con soddisfazione: "all’inizio di questi 5 anni di mandato la situazione dei nidi d’infanzia sul territorio era ad un minimo storico. Nel 2021 abbiamo aperto un nido a Bora, che condividiamo con il Comune di Cesena, e siamo orgogliosi di essere riusciti, prima della fine del mandato, ad aprirne uno anche a Montecastello, praticamente a costo zero, nel contesto del Polo Educativo 0-6 che include anche la scuola d’infanzia". Il Polo Educativo 0-6, sito in via Papa Leone XIII a Montecastello, si propone di valorizzare al massimo le opportunità offerte dalla continuità di percorso tra nido e la scuola dell’infanzia, e di incentivare il più possibile la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica. Sarà previsto un open day per le famiglie interessate il giorno 29 aprile, dalle ore 17 alle ore 19.

Edoardo Turci