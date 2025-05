Istituto Pascal Comandini a lezione di mare e di legalità

Studenti a scuola in riva al mare, con in cattedra la Guardia Costiera e i bagnini di salvataggio. Gli alunni dell’Istituto Pascal Comandini di Cesena hanno partecipato ad una lezione di mare e di legalità. Nella cornice della spiaggia prospiciente piazza Andrea Costa, i protagonisti sono stati gli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico comandati dal tenente di vascello Francesco Marzolla e le squadre della sezione Emilia-Romagna della Scuola italiana cani da salvataggio con l’istruttore Fabio Benetti. I ragazzi hanno potuto partecipare a lezioni teoriche e prove pratiche con la supervisione della Guardia Costiera. Si è parlato molto di sicurezza, perchè il mare è bellissimo da vivere, ma occorre rispettare le regole. Il vicesindaco Lorena Fantozzi ha partecipato ed è intervenuta sottolineando l’importanza di questa iniziativa. Durante la mattinata i cani salvataggio sono stati la grande attrazione e alcuni studenti hanno potuto vivere una esperienza da salvataggio. All’iniziativa ha partecipato anche la Croce Verde, informando sulle tecniche di soccorso e manovre salvavita. Legambiente ha poi accompagnato gli studenti del Pascal Comandini in una passeggiata lungo i Giardini al Mare, coinvolgendoli in ’Spiagge Pulite’. I ragazzi hanno raccolto i rifiuti trasportati dal mare, distinguendoli per poterli poi riciclare. Al termine della Giornata del Mare tutti sono stati soddisfatti, a partire dai docenti dell’istituto superiore, il comandante Marzolla e le associazioni di volontariato, perchè passa anche attraverso momenti come questi, la crescita di giovani che devono conoscere le regole per godersi la spiaggia e il mare con gioia e spensieratezza.

g. m.