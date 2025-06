"Istituzionalizzare la cerimonia per la Battaglia del Monte"

Sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale una mozione presentata dai gruppi consiliari di minoranza, su sollecitazione del Comitato “Salviamo il Palazzaccio”, che chiede l’istituzionalizzazione della cerimonia commemorativa della Battaglia del Monte del 20 gennaio 1832. Una battaglia poco nota ai più, ma che rappresenta una pagina cruciale della storia risorgimentale cesenate e non solo, che vide protagonista la città ed in particolare il “Palazzaccio”, luogo simbolico della resistenza liberale.

Come Comitato “Salviamo il Palazzaccio” abbiamo inviato una lettera ai gruppi consiliari di opposizione con la speranza di riuscire ad ottenere una risposta dall’Amministrazione Comunale ad una nostra richiesta avanzata più volte per le vie brevi ed ufficialmente nell’Ottobre 2024, ma ahinoi a tutt’oggi rimasta ancora senza risposta. Nel testo della mozione si sottolinea come l’evento del 20 Gennaio 1832, inserito nel contesto più ampio dei moti del 1831-32 ispirati dalla Rivoluzione di Luglio parigina, sia di grande importanza storica ed identitaria.

Durante quella giornata, circa 2.000 patrioti romagnoli, con anche 300 cesenati agli ordini di Sante Montesi, si opposero alle truppe pontificie fortemente superiori, comandate dal cardinale Giuseppe Albani. Dopo una resistenza eroica nei pressi dell’Abbazia della Madonna del Monte, dell’Oratorio dei Filippini e del Palazzaccio, le truppe papaline ebbero la meglio, saccheggiando brutalmente la città. Questa vicenda merita di essere ricordata non solo come episodio storico, ma come testimonianza di quei valori di libertà e democrazia che sono alla base della nostra Costituzione.

Il Comitato da tempo si adopera per mantenerne viva la memoria, facendosi carico dei costi, dell’organizzazione e dello svolgimento della cerimonia. È tempo che la Battaglia del Monte riceva il risalto ed il riconoscimento istituzionale che merita ed è per questo che la mozione chiede al Sindaco e alla Giunta di farsi carico, già a partire dal 2026, dell’organizzazione della cerimonia commemorativa, garantendo visibilità pubblica, coinvolgimento delle scuole, delle associazioni culturali e dei cittadini inserendo l’evento nel calendario ufficiale delle manifestazioni civiche del Comune.

Auspichiamo che tutte le forze politiche, al di là del loro colore, convergano sull’importanza di questa mozione sostenendola convintamente ed approvandola, nella speranza che inizi quanto prima un percorso di valorizzazione culturale del Palazzaccio.

Il Comitato Salviamo il Palazzaccio