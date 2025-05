Jam session, domani l’evento al Jazzamore

Ogni due settimane, il Jazzamore di Cesena si trasforma nel cuore pulsante del jazz romagnolo con la sua Jam Session, un evento che sta rapidamente diventando un appuntamento imperdibile per musicisti e appassionati. Ispirata alle leggendarie sessioni di New Orleans, questa iniziativa offre una piattaforma unica per l’improvvisazione, la creatività e lo scambio culturale (foto di repertorio).

La Jam Session del Jazzamore non è solo intrattenimento, ma anche un’occasione di crescita per i giovani talenti. Studenti del conservatorio e aspiranti musicisti hanno l’opportunità di confrontarsi con artisti esperti, affinare le proprie abilità e acquisire sicurezza sul palco. L’atmosfera è di inclusione e collaborazione, creando una vera e propria comunità artistica che si supporta e si arricchisce a vicenda.

L’evento, completamente gratuito e aperto a tutti, si svolge ogni due mercoledì dalle ore 20. La prossima data è fissata per domani. Il pubblico può assistere a performance uniche e irripetibili, che spaziano dal bebop al jazz contemporaneo, in un’atmosfera coinvolgente e ricca di emozioni. È anche possibile cenare alla carta senza sovrapprezzo.

La Jam Session del Jazzamore sta contribuendo in modo significativo alla crescita culturale e artistica del territorio, creando nuovi legami e sviluppando collaborazioni che vanno oltre i confini regionali. Un evento da non perdere per chi ama la musica dal vivo e desidera vivere un’esperienza autentica e coinvolgente.

Per info e prenotazioni: 0547 1796794.