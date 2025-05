Klinsmann e Bastoni guidano la squadra verso i playoff contro il Cosenza

Klinsmann 6. Fino al tiro di Artistico rimane inoperoso, però come sempre si fa trovare pronto, un paio di uscite alte con la solita sicurezza per chiudere una serata di scarso lavoro.

Ciofi 6. Tiene bene la sua fascia, in fase difensiva torna ad essere una certezza, non spinge molto adeguandosi alla tendenza della squadra: più controllo che ricerca del secondo gol.

Prestia 6. La rapidità di Artistico crea alcuni leggeri grattacapi a lui e a tutto il reparto ma ormai nulla lo spaventa, alla lunga mette tutto sotto controllo, nel finale alle urla di Klinsmann si aggiungono le sue per richiamare tutti ad essere più attenti.

Mangraviti 6. Anche dalla sua parte il Cosenza ci prova ma trova pochi spazi, difensore ordinato che magari a volte non accontenta gli esteti ma di sostanza, va bene così.

Ceesay 6. È tra i più attivi, spinge molto e quando serve ripiega facendosi trovare sempre nella posizione giusta. Nel primo tempo serve a Shpendi una gran palla che l’attaccante non aggancia (dal 43’ st Donnarumma 6. Nel recupero una delle sue sgroppate fa guadagnare secondi preziosi).

Calò 6. A parte il brutto retropassaggio del primo tempo, la sua è una regia senza sbavature, attento anche a vedere sempre quale compagno può avere bisogno di aiuto (dal 27’ st Mendicino 5,5. Potrebbe mettere Tavsan davanti al portiere ma sbaglia la misura del passaggio).

Francesconi 5,5. Inizia bene, suo il primo tiro dell’incontro, poi innesca bene Ceesay ma di lì in poi tanti, troppi palloni sbagliati, alcuni persi banalmente, brutta serata la sua.

Celia 6. La sufficienza la guadagna con l’abnegazione che mette nel cercare di alzare il baricentro della manovra.

Scaric 6. Il suo compito è quello di assistere Shpendi, gli riesce di rado, e di cercare spazi per inserirsi in zona offensiva, in altre occasioni è stato più efficace (dal 20’ st Berti 6. Tiene palla quando serve, nel finale prova l’azione personale col destro di poco a lato).

Bastoni 6,5. Ha il grande merito di farsi trovare pronto a sbattere in porta la palla che spalanca la strada verso i playoff e certo non è poca cosa (dal 1’ st Antonucci 5,5. Risolto a fatica il problema dei calzettoni, non si rende mai pericoloso anche se quello sarebbe il suo compito).

Shpendi 6. Palloni giocabili ne riceve pochi, al 70’ decide di fare tutto da solo e va vicino al raddoppio, almeno lui ci ha provato (dal 43’ st Tavsan. Non ha il tempo di guadagnarsi il voto).

Roberto Daltri