Kodokan protagonista. Sei atleti in finale

Sei atleti del Judo Kodokan Cesena andranno a caccia del titolo di campioni italiani. Domenica scorsa a Castelnovo di Sotto in provincia di Reggio Emilia, si sono svolti i campionati regionali Ado-Uisp di judo, destinati a designare gli atleti che faranno parte della rappresentativa del’Emilia Romagna al prossimo campionato nazionale. Alla manifestazione erano presenti circa 250 atleti di varie società sportive: dopo la verifica del peso degli atleti, sono iniziate le gare effettuatesi in due tatami sotto la guida di arbitri nazionali e internazionali. Gli atleti rappresentanti del Kodokan erano Geremia Romagnoli, Samuele Romagnoli, Riccardo Santoro, Marco Brandolini, Matteo Ferrari e Cristina Rossi.

Il primo a essere chiamato è stato l’esordiente A Geremia Romagnoli. Il cesenate ha combattuto i primi due incontri dominando sugli avversari; in finale però si dovuto arrendere ad un ippon subito dall’avversario. Subito dopo è toccato al fratello Samuele Romagnoli, nella categoria cadetti: dopo alcuni incontri vinti, ha dovuto cedere il passo al proprio avversario in finale e si è classificato secondo. E’ stata la volta poi di Marco Brandolini che, partendo da una situazione svantaggiata poiché è da tempo inserito ad una categoria di peso maggiore al suo, è riuscito comunque a guadagnarsi un terzo posto. Poco più tardi a scendere in campo è stato Riccardo Santoro, categoria juniores. Da subito si è vista nell’atleta la voglia di dominare e così ha fatto per tutti gli incontri mantenendo la supremazia sugli avversari fino all’incontro di finale. Gli spettacolari ippon dall’atleta cesenate lo hanno incoronato campione Regionale nella sua categoria. Stessa sorte per l’atleta Matteo Ferrari.

Cristina Rossi ha invece dovuto fare i conti con la sfortuna: durante l’incontro di finale, infatti ha subito un infortunio grave al ginocchio e si è dovuta ritirare. E’ riuscita comunque ad ottenere una medaglia di bronzo. Tutti gli atleti romagnoli sono così qualificati per il Campionato Italiano a Scandicci.