La 5ªEC del ‘Pascal’ riunita per festeggiare il trentesimo anniversario

Grande entusiasmo per il trentesimo anniversario della 5EC ITIS Blaise Pascal Cesena, classe diplomati del 1994. La giornata organizzata a Cesenatico da Alessandro Gardini, Massimiliano Mazzocchetti e Denis Mariotti ha permesso di ritrovare una generazione di amici prima ancora che compagni di scuola. A volte nella vita capita di perdersi ma quando si vive un forte legame nell’adolescenza questo resta per sempre. Si sono ritrovati, come allora tutti maschi tranne due ragazze, con il professor Riccardo Gasperoni guida di allora e ancora oggi dispensatore di preziosi consigli. Hanno condiviso le emozioni di una vita con il cuore pieno di gioia e la bellezza di momenti unici che li hanno fatto crescere insieme e diventare quello che sono oggi. Sono passati 30 anni ma il tempo non ha fatto altro che rinsaldare i rapporti tra loro.