La Befana dona calze ai bambini nei quartieri

La Befana passa anche da Cesena con una serie di appuntamenti per famiglie e bambini a cura di Roberto Fabbri. L’evento ’A cavallo di una scopa e di un cammello’ animerà il pomeriggio di domani a partire dalle 15 nella sede del quartiere Cervese Nord tra filastrocche, ricette della Befana, giochi dei pacchi con oro, incenso e mirra e calze offerte a tutti i bambini presenti, speciali premi in palio durante i giochi. L’iniziativa verrà riproposta dal quartiere Ravennate anche per il pomeriggio dell’Epifania dalle 14.30 nella sala parco Endas di Martorano.