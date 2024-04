Vota il miglior barista: "Qui sono in famiglia"

"Qui mi sento a casa. Ci sono clienti affezionati coi quali è come essere in famiglia, chiacchierando ogni giorno di tutto e trascorrendo momenti davvero sereni. E’ questo il motivo che mi ha spinta a orientarmi verso il mondo dei pubblici esercizi: la possibilità di lavorare a contatto con la gente, non per scambiare frasi di circostanza, ma per avere l’occasione di confrontarmi costantemente col pubblico, come non sarebbe possibile fare in nessun altro ambito". Camilla Guardigli da un paio d’anno lavora al Caffè di porta Trova, all’angolo tra via Chiaramonti e via Finali a Cesena, dando seguito a una passione coltivata da sempre e alla quale ora sta affiancando gli studi in statistica. "Organizzare tutti gli impegni non è semplice, ma è molto stimolante. Il punto è che mi piace davvero tanto quello che faccio e l’entusiasmo fa la differenza nelle mie giornate. Vale anche per le ore trascorse sui libri di statistica, una disciplina che mi affascina". L’allegria di Camilla ha conquistato tanti clienti del locale cesenate, che in questi giorni hanno consegnato tagliandi a lei dedicati nell’ambito dell’iniziativa firmata dal Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti Ravenna Cesena e con Moka Rica. La partecipazione è aperta a tutti i baristi che lavorano a Cesena e nei territori limitrofi: ogni giorno fino al 28 giugno sulle pagine del nostro giornale pubblicheremo il tagliando che darà la possibilità ai lettori di esprimere il loro parere. Le schede devono essere consegnate, anche a mano e anche in gruppi, alla nostra redazione di via Piave 165, a Cesena. Non sono ammesse le fotocopie.