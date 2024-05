Fernandez: "Lo sport salva la vita"

Sabato 11 e domenica 12 maggio è in programma la prima edizione di Challenge Cesenatico, il triathlon di media distanza facente parte del prestigioso circuito Challenge Family.

Al via ci sarà anche un atleta speciale: Oswaldo Fernandez, ciclista originario del Costa Rica e da anni residente nel nostro territorio, che correrà prima che per se stesso, per gli altri: "Sono il testimonial del progetto ’Soffia la vita’ ideato e reso possibile dall’imprenditore Claudio Campedelli. Il mio scopo è quello di sensibilizzare contro l’abuso di sostanze alcoliche, tema che purtroppo conosco benissimo, dal momento che anche io mi sono trovato a terra, sopraffatto da questa piaga. Ma ne sono uscito, grazie anche allo sport. Se ce l’ho fatta io, può farcela chiunque. Con questo spirito distribuisco etilometri monouso e materiale informativo, fermandomi a lungo a parlare con chiunque mi chieda informazioni. La vera vittoria è questa. La corsa viene molto dopo".

Fernandez affronterà la sessione in bici, in squadra con Roberto Mengarelli (nuoto) e Alberto Della Pasqua (mezza maratona).