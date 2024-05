Occhi sulla Spagna. Provino per Martinez

Il 30 marzo il Cesena ha conquistato la serie B. Ma non solo i ’grandi’: anche la Primavera del tecnico Nicola Campedelli ha ottenuto la promozione in Primavera 1 vincendo, con alcune giornate di anticipo, il girone B del campionato di Primavera 2. E la società si sta muovendo per potenziare entrambi gli organici, guardandosi intorno in proiezione del mercato estivo, con il primo nome che arriva da oltre i confini nazionali. Il primo innesto infatti potrebbe essere quello dello spagnolo Luca Martinez Sirtoli, centravanti classe 2007 che indossa la maglia della formazione giovanile del Vilassar de Mar, che milita nel gruppo 5 di Primera Division. Sirtoli, a tre giornate dalla fine del campionato, ha raccolto 16 presenze su 24 convocazioni, segnando anche 10 gol. Il 17enne effettuerà un provino con il Cavalluccio nei prossimi giorni.

e.ma.