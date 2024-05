Macfrut, apre l’edizione dei record. Il mondo dell’ortofrutta in vetrina per tre giorni a Rimini

Dieci anni di crescita continua dopo il trasferimento di Macfrut da Cesena a Rimini. Il salone internazionale dell’ortofrutta apre oggi i battenti nell’area fieristica riminese celebrando risultati ampiamente positivi (anche per la gestione sempre in mano a Cesena Fiera) che tuttavia non tacitano le polemiche per la ‘perdita’. Il più deciso resta l’ex consigliere comunale Marco Casali, ora candidato sindaco del centrodestra. In ogni caso sarà proprio un esponente di peso dell’area di governo, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, a tagliare il nastro della 41esima edizione di Macfrut, oggi alle ore 11, nei Padiglioni del Rimini Expo Centre (aperti dalle 9.30 fino alle ore 18). Alla cerimonia inaugurale ci saranno anche il presidente Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore all’agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia e Renzo Piraccini presidente di Macfrut.

Sarà un’edizione da record con 1.400 espositori dislocati sul 34mila metri di stand espositvi, esauriti da mesi. Gli espositori sono cresciuti del 22%, l’area espositiva del 20%. La fiera rappresenta così il quadro completo della filiera ortofrutticola italiana, fortemente orientata all’export e all’innovazione, un appuntamento irrinunciabile per gli operatori di tutto il mondo. Da Cesena a Rimini il fatturato è quadruplicato, con ricadute positive di risorse per il potenziamento delle strutture fieristiche cesenati.

Molto intenso come sempre il programma dell’evento che prosegue fino al 10 maggio. Oggi alle 12 presso lo stand Ismea/Masaf ci sarà la tavola rotonda su "Le priorità del mondo agricolo nella nuova Europa", aperto dal ministro Francesco Lollobrigida, che metterà a confronto Cristiano Fini presidente Cia nazionale, Massimiliano Giansanti presidente Confagricoltura nazionale, Ettore Prandini presidente Coldiretti nazionale, Livio Proietti presidente Ismea, Marco Riccardo Rusconi direttore Aics, Luigi Scordamaglia amministratore delegato Filiera Italia, Lorenzo Galanti direttore generale Agenzia Ice, Renzo Piraccini presidente Macfrut. Si tratta del secondo momento istituzionale di una giornata ricca di appuntamenti con numerosi eventi sui temi centrali dell’ortofrutta, settore cardine del sistema agroalimentare italiano tanto da valere 50 miliardi di euro sull’intera filiera, 16 dei quali nella fase agricola. Gli altri appuntamenti sono dedicati all’uva da tavola e alle spezie, protagonisti del salone.

Ampio spazio, tra le tante altre iniziative, alla sostenibilità e all’innovazione in agricoltura. L’area dimostrativa vede anche la presenza di nuovi vasi per la coltivazione dei mirtilli di Pasquini e Bini, mentre le piante sono dei vivai Molari. Oltre al mirtillo anche lo zenzero quest’anno farà la sua apparizione a Macfrut per soddisfare le richieste di alcune delegazioni estere.

re.ce.