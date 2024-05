Kart a San Carlo, festa di una comunità. Zani ha vinto il ’derby’ contro Collini

È stata una gran bella giornata di sport motoristico e sano divertimento la scorsa domenica a San Carlo di Cesena, dove c’è stata la tradizionale gara di kart valevole quale seconda prova del Campionato Italiano Circuiti Cittadini. Il successo è testimoniato da due dati: hanno partecipato circa 80 piloti provenienti da tutta Italia (lo scorso anno erano stati una sessantina) e gli spettatori paganti sono stati oltre mille, il che consentirà agli organizzatori della Polisportiva San Carlo di fare una generosa offerta a favore delle associazioni Genitori Ragazzi Down e All Together Charity che opera a favore della Pediatria dell’Ospedale Bufalini.

Le corse in kart per le vie del centro sono una tradizione per San Carlo: iniziarono nel 1987 e sono continuate ininterrottamente per vent’anni, mettendo a segno anche bei colpi d’immagine come quando ci fu la sfida fra il parroco don Giovanni Savini e l’allora sindaco Giordano Conti. Le difficoltà finanziarie e vicissitudini di alcune società sportive hanno imposto uno stop che è durato fino al 2017, quando il sibilo dei motori dei kart è risuonato nuovamente a San Carlo, ma da lontano perché la gara si svolse nella zona artigianale. Le corse dei kart, sempre più evoluti e performanti, tornarono nella loro sede elettiva, nelle strade attorno al parco del libro, nel 2018 e 2019, poi ci fu un nuovo stop per due anni a causa del Covid. Nel 2022 ci fu la ripresa con l’inserimento nel Trofeo Nazionale Aci Circuiti Cittadini, una manifestazione organizzata da Pks Ital Motorsport che riporta il kart allo spirito di un tempo, quando quasi tutte le gare si svolgevano in circuiti cittadini.

In pista tanto agonismo e tifo soprattutto per la sfida della bassa Valsavio nella categoria 125 monomarcia: da una parte i due Zani, papà Maurizio col figlio Gianni per San Carlo, dall’altra il giovane Kevin Collini per San Vittore. Alla fine dei 12 giri della finale per soli 15 centesimi di secondo Gianni Zani con il suo Iame-Birel ha battuto Kevin Collini su Iame-Tony Kart. Terzo il decano del kart cesenate Maurizio Zani che ogni anno promette di appendere il casco al chiodo, poi si lascia sempre tentare dal clima agonistico e rimanda l’addio alle corse.

Questi i vincitori delle altre categorie. 100 storici Sandro Marra (Parilla); 125 Gilera Lorenzo Vestri; 125 KZ2 Manuel Andreini (Seven); 125 KZ2 Alessandro Merloni (Seven); 125 KZN over Francesco Basili (Tm-Tony Kart); 125 KZN Over 50 Ernesto Galli (Tm-Maranello); 125KZN under Kevin Ceccarelli (Tm-Birel); 125 Nodriver Sebastiano Sibani (Tm-Maranello).