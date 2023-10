La bellezza delle parole tutta al femminile

La Bellezza delle Parole apre oggi la sua sezione ‘off’ tutta al femminile al Palazzo del Ridotto, dove alle 15.30 andrà in scena Chiara Moscardelli con il suo ‘Teresa Papavero e i fantasmi del passato’. L’autrice dialogherà con Corrado Ravaioli. Il libro racconta la vicenda dell’eccentrica criminologa ostinatamente single e della sua indagine a Strangolagalli. Un nuovo cold case e una vicenda molto personale impegneranno la psicologa criminale più acuta e imbranata del giallo italiano, in questo romanzo divertente e ricco di colpi di scena. Alle 18 sarà la volta di Federica Bosco che presenterà ‘Volevamo prendere il cielo’, una storia ricca di amore, amicizia, scelte, gioia, dolore e colpi di scena. L’autrice dialogherà con Corrado Ravaioli e Leandra Borsci. Federica Bosco, famosa scrittrice e sceneggiatrice, ha al suo attivo una ricca produzione di romanzi e vari manuali di self-help. È stata finalista al premio Bancarella 2012 e il suo romanzo ‘Pazze di me’ è diventato un film diretto da Fausto Brizzi. Chiude alle 21 Francesca Bubba con ‘Preparati a spingere’, un’inchiesta senza precedenti su ogni aspetto dell’esperienza di maternità. L’autrice dialogherà con Leandra Borsci. In questo libro Bubba presenta un’inchiesta senza precedenti su ogni aspetto dell’esperienza di maternità, fino alla violenza ostetrica e alle derive irrazionali, portando casi sconvolgenti e chiedendo a gran voce un radicale cambio di paradigma. ‘Preparati a spingere’, il tipico avvertimento impartito dall’ostetrica, non riguarda solo il momento del parto. Ogni donna che oggi in Italia scelga di avere un figlio deve mettere in conto di ‘spingere’: per difendere il lavoro e la propria indipendenza economica. La giornata di oggi prevede anche un momento dedicato ai piccoli lettori con lettura e laboratorio di Alice Keller: alle 15.30 Gaspare e Amleto, alle 17 Il mistero dei cani che sognano.