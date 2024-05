La corsa degli eroi . Torna la Spartan Race

La carica dei 5mila. Tante sono le persone fra atleti e addetti ai lavori, che parteciperanno all’edizione 2024 della Spartan Race. L’appuntamento è per domani e domenica al Parco di Levante e su una parte del lungomare di Cesenatico, dove si terrà una tappa della corsa a ostacoli più famosa e importante al mondo. Sono previste tre tipologie diverse di gare: la Corsa Super, su un tracciato di 10 chilometri con oltre 25 ostacoli da superare; la Corsa Sprint, adatta a tutti gli atleti, su un percorso di 5 chilometri con 20 ostacoli, e la Corsa Kids, che è una gara ludico-sportiva riservata a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 15 anni, su un percorso ridotto con un numero inferiore di ostacoli. Nella serata di sabato è prevista anche una corsa sprint open in notturna, ancora più spettacolare. Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione sono previste anche delle modifiche alla viabilità, con divieti di transito e di sosta che riguardano principalmente via Deledda, una parte di viale Dei Mille, via Panzini, via Zara, la parte più a sud dei Giardini al Mare, compresa fra via Montello e via Ferrara.

L’organizzazione, in accordo con l’amministrazione comunale che patrocina la manifestazione e la polizia municipale, ha progettato i tracciati delle corse per recare i minori disagi possibili, tuttavia è bene prestare attenzione ai cartelli che sono stati già installati nei viali principali e nelle strade interessate ai provvedimenti di divieto.

g.m.