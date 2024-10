"La dose è utile per i più fragili"

Maria Giulia Abati ha deciso che non farà il vaccino antinfluenzale. "Io di principio sono contro i vaccini perché penso che il corpo debba reagire a quello che accade fuori e dentro di lui, cioè il sistema immunitario in caso di malattia si dovrebbe fortificare da solo senza bisogno di interventi dall’esterno. Però è una regola che vale solo per le persone sane e non per le persone fragili. In una situazione di pericolosità e fragilità si deve provvedere anche con un vaccino per proteggersi dall’influenza, dipende sempre se siamo di fronte a una persona con delle problematiche di salute. Sulle persone sane il vaccino lo escluderei ma per le persone fragili può essere fondamentale".