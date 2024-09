La Giostra d’incontro. Oggi si apre la sfida

Fiato alle trombe e rullino i tamburi. Da oggi e per sei memorabili giornate risuoneranno in città gli echi della Giostra d’Incontro, rievocazione storica che ricalca una lunga tradizione cesenate attestata da migliaia di documenti, risalente a 400 anni fa. E siccome ormai si allunga anche la tradizione della riscoperta della disfida tra cavalieri nella cornice della Piazza del Popolo ecco che l’attenzione si appunta sulle novità: tra i cinque sfidanti (ognuno accoppiato per sorteggio ad un quartiere) per il palio cesenate di quest’anno (udite, udite…) c’è anche una donzella, Anne Hecker, tedesca di nascita, cesenate d’azione non nuova alle tenzoni di questo genere. Altra novità sono le due tribunette da 450 posti previste in piazza - su cui sarà stesa la sabbia e la copertura che dovrà salvaguardare l’acciottolato - per rendere più agevole la vista sulla disfida. Tutti i posti in piazza, 1500 in totale, sono liberi e senza possibilità di prenotazione. Ed ecco la terza novità: la partnership con il Comune ("Valorizzare con orgoglio il passato della nostra città attraverso una collaborazione tra pubblico e privato nell’ottica della sussidiarietà" come ha evidenziato l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi) ha fatto un passo avanti garantendo alla Giostra un triennio di finanziamenti pari a 60 mila euro (20 all’anno). Capitanata da Daniele Molinari, avvocato e appassionato ricercatore di storia locale, front man di un gruppo composito di cui fanno parte oltre un centinaio di collaboratori e soci dell’omonima associazione, questa mattina alle 11,30, la Giostra con il suo variopinto ed elegantissimo corteo di figuranti parte verso l’abbazia del Monte. Alle 12 raggiungerà il colle attraverso il tracciato delle Scalette e renderà grazie alla Madonna che vigilerà perché nessuno si faccia male. Mercoledì 11 doppio appuntamento: in Sala Lignea si parlerà di un cesenate che prese parte alla battaglia di Lepanto e in serata Franco Spazzoli guiderà una visita notturna al cimitero. Giovedì è dedicato alla riscoperta degli stendardi e dell’iconografia cittadina. Venerdì si gioca con i bambini in centro storico. Sabato emozionante corteo dei figuranti (da Palazzo Guidi fino alla piazza del Popolo con partenza alle 18) accompagnato da tamburi e sbandieratori: i cavalieri si presentano alla città. Ed eccoci al momento clou: domenica 15 alle 17 l’attesa disfida per il palio (che quest’anno è stato realizzato dall’artista Silvano Barducci). La mattina alle 10 sarà anticipato dalla giostra dell’anello.