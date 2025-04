"La Malfa, discorso divisivo e di parte"

Non si placano le polemiche per il discorso di Giorgio La Malfa in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Fratelli d’Italia critica aspramente l’esponente repubblicano per bocca della coordinatrice cesenate Giorgia Zuccali: "Il 25 aprile, in un giorno in cui sarebbe stato auspicabile parlare di valori condivisi, come vorrebbe il Presidente Mattarella, è stato pronunciato un discorso divisivo e di parte". E prosegue: "L’Onorevole La Malfa ha utilizzato buona parte del tempo a sua disposizione per attaccare il Presidente del Consiglio, reo, a suo dire, di aver strumentalizzato la morte del Santo Padre, per ‘silenziare’ e svilire i festeggiamenti per la liberazione. Tale tipo di affermazioni non sono accettabili, tanto più se pronunciate da un uomo delle Istituzioni, che ha ricoperto, peraltro, la carica di Ministro anche in un Governo di centro-destra".