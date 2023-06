La minoranza va all’attacco: "Il territorio è al collasso"

Territorio al collasso, strade provinciali fondamentali chiuse, Sogliano al Rubicone sempre più difficile da raggiungere. Questo il commento dei consiglieri comunali di minoranza del gruppo "Insieme per Sogliano al Rubicone" che continuano: "L’Antico Borgo di Montetiffi non ha più una strada, i suoi abitanti costretti a utilizzare percorsi alternativi lunghissimi, la ferita principale mostra un salto di oltre 100 metri nel vuoto. Il centro storico conta il numero di maggiori sfollati, frana la terra dai suoi verdi pendii.

La strada provinciale in località Ca’ Quaiotto resiste per qualche metro mentre la via Santa Maria permane chiusa con un strada alternativa sterrata, pericolosa e malmessa. Questo è stato mostrato agli occhi del dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Luca Bartolini e dell’onorevole Alice Buonguerrieri". I consiglieri comunali aggiugono poi: "Le strade provinciali da sempre lasciate all’incuria sono collassate, arterie che ora richiedono interventi enormi come sottolinea l’onorevole Buonguerrieri e che necessitavano di una richiesta d’aiuto maggiormente pronta e fulminea. Durante il sopralluogo sono giunte rassicurazioni di immediato intervento da parte dell’amministrazione comunale che speriamo si concretizzino rapidamente. In mancanza, ampia è stata la disponibilità della parlamentare nell’interesse dei cittadini".

"Noi come gruppo di minoranza - aggiungono i consiglieri – ci interroghiamo insieme ai cittadini se tutto il possibile è stato fatto nei tempi giusti o se il dissesto idrogeologico che continua a produrre voragini e cicatrici al nostro territorio segnerà un maggiore abbandono delle nostre meravigliose colline, fenomeno emorragico che da sempre cerchiamo di contrastare. Ringraziamo l’onorevole Buonguerrieri per la sua pronta disponibilità e umanità".

Ermanno Pasolini