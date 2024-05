La sagra della Cantarella tra specialità, concerti e spettacoli

A Gatteo Mare è cominciata ieri la Sagra della Cantarella, dedicata al dolce tipico romagnolo fra i più semplici e poveri. I volontari del Centro Culturale Giulio Cesare di Gatteo Mare sorprendono con le innumerevoli varianti della Cantarella: classica, o farcita con nutella, marmellata, miele, gelato e panna montata. Quest’anno la festa si svolge nei primi due week-end di maggio. In piazza della Libertà, in un’area coperta, il Centro Culturale Giulio Cesare farà gustare i migliori primi piatti, la buona piadina romagnola farcita con gustosi ripieni, il meglio della tradizione locale con deliziosi piatti di pesce e sfiziosi contorni, preparati dai migliori chef stellati locali. Le specialità gastronomiche saranno: rane in umido, seppie con i piselli, trippa e fritto di pesce. Il programma del primo weekend: oggi, a partire dalle 16, spettacolo per bambini "A Caccia di Draghi". La serata proseguirà con Samuel, il ventriloquo accompagnato dalla musica della band giovane band locale "I Fourmantoun". Domani a partire dalle 15.30 allestimento della piazza con i giochi in legno di una volta, e per i più grandi a partire dalle 16 il concerto dei Ligaband. Durante il pomeriggio arriveranno le auto e supercar americane che stazioneranno per tutta la serata lungo la via Matteotti. Il programma del secondo weekend: venerdì 10 maggio le più belle hit della musica italiana interpretate da Mirna Fox insieme a Tomasi e Bongiorni; sabato 11 dalle 15 intrattenimento per i più piccoli con truccabimbi e sculture di palloncini. Alle 16 Bimbobell. La sera spettacolo comico di Andrea Vasumi accompagnato dalla musica ’60 e ’70 della band "Energia Alternativa"; domenica 12 giochi in legno in piazza e mostra di auto d’epoca su via Matteotti; dalle 16.30 il dodicesimo Trofeo Valle del Rubicone del Palo della Cuccagna.

Ermanno Pasolini