La scuola e la città. Laboratorio didattico presentato al Carducci

Riprogettare gli spazi educativi esterni e approfondire il concetto di comunità attraverso attività scientifiche svolte nelle aree verdi scolastiche e cittadine. Sono questi i due punti cardine che hanno guidato, nel corso di questo primo anno, il progetto "La scuola è la città: laboratorio aperto di competenze" selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. A questo proposito, con lo scopo di restituire alla città il lavoro fin qui svolto e al fine di condividere le finalità dell’articolato percorso che mette in dialogo comunità educante e cittadini, corso di un evento pubblico ospitato negli spazi didattici della scuola “Carducci” è stato presentato pubblicamente il video-racconto che raccoglie tutte le attività svolte dagli studenti nell’ambito del primo anno di lavoro. Il video, prodotto da Controvento e realizzato dal fotografo e videomaker Mathieu Goradesky, riassume e condivide con la città le azioni portanti del progetto rivolte ad alunni, docenti e famiglie. Si tratta di un racconto documentario che dalle sale riunioni conduce al cuore delle attività svolte nelle aule scolastiche della Direzione Didattica del Terzo Circolo, per le vie della città e nei parchi urbani, con l’obiettivo di tessere relazioni positive, competenti e cortesi con la comunità cittadina e la rete educante locale.