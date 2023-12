Laboratori didattici e canti in inglese

"Christmas Carol - storie e canti di Natale" con la lettura di racconti, laboratori di didattica a tema, canti di Natale in lingua inglese con la maestra Amelia è quanto propone il Quartiere Valle Savio a Cesena. L’appuntamento è per oggi dalle 15.30 alle 18.30. L’intrattenimento sarà a cura dell’associazione di promozione sociale ‘Progetto 11’, che ha come obiettivo l’avvicinamento di bambini e adulti al mondo dell’arte, della creatività, attraverso la lettura, il teatro, la musica e le lingue straniere. Il loro metodo ha come strumento principale di diffusione la didattica e la ricerca approfondita delle competenze degli operatori che fanno parte del team. Dal 2019 sono attivi in più quartieri , con percorsi di arte classica e contemporanea, inglese, fumetto, teatro, ecologia. La partecipazione è gratuita su prenotazione contattando il numero 349.1116739. Capienza massima 25 bambini, età consigliata dai sei anni.