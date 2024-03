L’acuto di Azel lascia a bocca aperta anche le ’Iene’

Lo hanno contattato sui social dopo aver letto i tanti articoli che anche il Carlino gli ha dedicato in questi anni, invitandolo a esibirsi sul palco dello studio di Cologno Monzese, lo stesso che ospita il programma tv fin dalla prima puntata, andata in onda nel 1997. Il cesenate Giuseppe Cuna, in arte Azel, uno dei più giovani e attivi beatboxer a livello nazionale e internazionale, è finito così nuovamente sotto le luci della ribalta: questa volta, i riflettori erano quelli della trasmissione Mediaset ‘Le iene’, tuttora una delle più seguite dal pubblico italiano. Da qualche tempo, il programma prevede uno spazio denominato ‘Le Iene ability’, in cui ciascuno può dare sfoggio delle proprie capacità. Azel si è presentato assieme al collega - e amico di vecchia data - Matteo Pace, in arte Dynamatt, originario di Bolzano e laureatosi, proprio quest’anno, campione italiano di ‘human beatbox’ (l’arte di riprodurre con la bocca suoni che riproducono vari strumenti musicali). Azel, è bene ricordarlo, è stato campione nazionale per tre anni consecutivi (dal 2019 al 2022) ed è attualmente all’ottavo posto nella ‘top ten’ mondiale dei campioni di questa disciplina. Come al solito, l’esibizione ha lasciato a bocca aperta sia i conduttori presenti in studio, sia gli spettatori da casa: a confermarlo, l’entusiastico riscontro sui canali social del programma, all’indomani della messa in onda della puntata.

Maddalena De Franchis