L’alpinista racconta sei mesi da volontario in Perù

La storia dell’alpinista volontario in Perù e della medicina popolare di Romagna. Si tratta di due nuovi appuntamenti culturali aperti a tutti, promossi dalla sezione di Cesena del Cai (Club alpino italiano) nella sede in via Cesenatico 5735 a Macerone di Cesena.

"Dejame soñar (lasciami sognare). Sei mesi tra carità e montagna": è il titolo dell’incontro di questa sera alle 20.45. L’incontro-testimonianza sarà guidato dall’alpinista Giacomo Fanati, 32 anni, di Alfonsine (nella foto con una bimba peruviana): con l’ausilio di foto e video narrerà i sei mesi di volontariato e alpinismo che ha vissuto in Perù nell’ottobre scorso.

L’attività prosegue domani sera con un altro incontro che si terrà sempre in sede con inizio alle 20.45. Il dottor Enrico Berti presenterà il suo libro "Le parole del corpo umano. Viaggio nei termini dialettali della medicina popolare di Romagna".

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero, aperto a tutti e non solo ai soci Cai".

Il Cai di Cesena, con una sua rappresentanza, parteciperà sabato all’inaugurazione del progetto di riqualificazione della rete sentieristica “Sentieri dei Saraceni” del Comune di Mercato saraceno con partenza da Ponte Giorgi ore 8:45 per una camminata di 6km, adatta ad adulti e bambini.Il progetto, che ci vede coinvolti insieme a Monti Editore e a Caveja Trek, ha per finalità la creazione di una rete sentieristica ed il potenziamento di quella già esistente in modo da permettere la valorizzazione e lo sviluppo di una frequentazione “slow” su tutto il territorio comunale.

Il progetto di valorizzazione, voluto e perseguito dal comune di Sarsina, è propedeutico alla realizzazione di percorsi di mobilità sostenibile per la conoscenza e riscoperta del territorio di Mercato Sar. La complessiva possibile rete di sentieri sarà infatti di circa 115 chilometri di cui 35 da ricomprendersi nell’ambito del Cammino di San Vicinio.