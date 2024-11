L’Angelini aspetta Teramo: "Un’altra bella battaglia"

Quarto turno del campionato di serie B1 femminile per l’Elettromeccanica Angelini che domani alle 17.30 al MiniPalazzetto, in zona Ippodromo, ospiterà la Futura Volley Teramo. Entrambe le formazioni arrivano da una vittoria: le abruzzesi, settime in classifica con 5 punti, hanno vinto al tiebreak a Ravenna e si apprestano dunque ad affrontare la seconda trasferta consecutiva. Le romagnole invece fin qui hanno registrato l’en plein di vittorie, l’ultima delle quali conquistata sul difficile campo di Jesi con un perentorio 3-0 che è valsa alle ragazze di coach Lucchi ì il primo posto in classifica in solitaria con 9 punti.

Dallo spogliatoio è Laura Melandri a commentare il momento: "La partita contro Jesi è stata molto positiva perché siamo riuscite a esprimere un buon gioco contro un avversario ostico. Abbiamo sicuramente ancora un ampio margine di miglioramento, ma mi è piaciuto molto il carattere della squadra: non abbiamo mollato mai, anche quando ci siamo ritrovate sotto di diversi punti".

Centrale dal curriculum eloquente, con le ultime tredici stagioni giocate in serie A1, Melandri a Cesena si sta mettendo in gioco, con il suo talento e la grinta che da sempre caratterizza il suo modo di giocare: "Teramo è una squadra molto ambiziosa – riprende la veterana, spostando l’attenzione sulle prossime avversarie –. Ha iniziato bene questa stagione perciò ci aspetterà un’altra ‘battaglia’ impegnativa, ma sono sicura che faremo del nostro meglio e il fantastico pubblico di Cesena ci darà la giusta carica".

La classifica del girone C dopo il terzo turno ( le prime tre classificate al termine della stagione regolare disputeranno i playoff, mentre le ultime quattro retrocederanno direttamente in B2 senza spareggi): Elettromeccanica Angelini Cesena 9; Bologna, Castelfranco Veneto, Riccione, Vicenza, San Donà di Piave 6; Teramo, Padova 5; Jesi 4; Forlì, Ravenna 3; Mestrino 1; Castel d’Azzano, Castelbellino 0.