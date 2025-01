L’annata turistica chiude col sole. Presenze superiori ai livelli pre Covid

Cesenatico e l’intera provincia di Forlì-Cesena nel 2024 hanno registrato più presenze dello scorso anno e anche di più rispetto al 2019, quindi del periodo prima del Covid. Nonostante le difficoltà economiche e la minore disponibilità di spesa di molte famiglie italiane, si sono registrate ottime performance in estate e la costa sostanzialmente ha tenuto. In provincia gli arrivi di turisti sono stati 1 milione, 182mila e 930, il 2,6 per cento in più rispetto allo scorso anno e un più 3,4 percento sul 2019, mentre le presenze sono state 5 milioni, 712mila e 31, con un più 3,7 percento sull’anno precedente e un confortante più 5,1 percento sul 2019.

Cesenatico è la località turistica più importante della provincia, con 612.046 arrivi (più 2,4 percento sul 2023 e più 8,7 sul 2019), ed oltre tre milioni e seicentomila presenze, per la precisione 3 milioni, 613mila e 732, segnando un più 4,1 per cento sul 2023 e un più 6,2 per cento sul 2019. È quest’ultimo dato quello più importante, grazie al quale Cesenatico "vince" un grande titolo, perchè in tutta la regione Emilia-Romagna, dopo la capitale del turismo Rimini, è proprio Cesenatico ad aver registrato il maggior numero di presenze. Il merito è di una politica turistica azzeccata sui target da parte degli amministratori, ma anche del lavoro degli operatori turistici privati del settore ricettivo, albergatori e campeggiatori in primis, e di aver saputo fare il pieno di turisti in autunno per la "Festa del pesce" e in dicembre per le festività di fine anno.

Gatteo a Mare è la seconda località della provincia di Forlì-Cesena in termini di numeri, con 120.157 arrivi (più 3 percento sul 2023 e più 7,4 sul 2019), e 688.022 presenze, con un più 1,7 per cento sul 2023 e un più 2,1 sul 2019. San Mauro Mare è invece la spiaggia che ha fatto registrare meno performance, con 40.144 arrivi (più 5,2 percento sul 2023 e più 5,1 sul 2019), e 235.966 presenze, quindi più 6,3 per cento sul 2023, ma meno 3,2 sul 2019), quindi il numero dei pernottamenti non ha ancora raggiunto i livelli pre Covid. A Savignano Mare gli incrementi sono invece consistenti, frutto un ottimo piano di promozione all’estero, che ha portato tanti stranieri; gli arrivi sono stati 26.406 (più 1,4 per cento sul 2023 e più 12,9 sul 2019), per un totale di 208.503 presenze, che significano un più 1,2 per cento sul 2023 e un ottimo più 12,8 sul 2019.

Cesena con le sue attrazioni culturali, l’Università, il turismo aziendale e degli uomini d’affari, sostanzialmente tiene. Nel 2024 sono arrivate 82.812 persone (più 0,6 percento sul 2023 e più 2,9 sul 2019), con 167.333 pernottamenti, con un meno 2,2 percento sul 2023 e un eccellente più 13,2 percento sul 2019. Si tratta di numeri interessanti, perchè la permanenza nelle strutture ricettive di Cesena diminuisce rispetto allo scorso anno, ma aumenta rispetta al pre Covid. Bagno di Romagna fra le località termali si difende bene. Gli arrivi sono stati 106.964 (più 5,1 percento sul 2023 e meno 0,7 sul 2019), per 241.905 presenze, più 3,1 percento sul 2023 e meno 5,3 sul 2019. In collina Bertinoro tiene rispetto allo scorso anno, ma è ancora in flessione rispetto al periodo pre Covid. Gli arrivi sono stati 13.931 (meno 0,5 percento sul 2023 e meno 45,6 sul 2019), per 49.686 presenze, più 17,4 sul 2023 e meno 22,5 sul 2019. In sostanza al mare come nell’entroterra soffrono più le piccole, ad eccezione di Savignano Mare, dove il Camping Villaggio Rubicone della famiglia Grotti si conferma una delle strutture ricettive più importanti e meglio gestite della riviera.

Giacomo Mascellani