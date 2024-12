L’Antartide alla Malatestiana

Domani alle 17,30 l’aula magna della biblioteca Malatestiana ospiterà la presentazione del libro Omar de Felice “La mia Antartide. Viaggio (attraverso me stesso) nel luogo più estremo del Pianeta” (Baldini+Castoldi, 2024). Omar Di Felice, che per l’occasione incontrerà il pubblico cesenate, è cresciuto sognando un luogo, l’Antartide. Da adulto, ha capito che sarebbe potuto diventare un obiettivo vero e proprio. Ne ha vissuto l’illusione nella sua forma più crudele. Poi ha avuto la forza di rialzarsi, e ripercorrere il lungo cammino che porta un sogno a diventare realtà. Nei 716,5 km percorsi tutti rigorosamente in sella alla sua bicicletta, fra -10°C e -25°C e affrontando i feroci venti catabatici, per oltre 48 lunghissimi giorni Omar ha esplorato il luogo più estremo e isolato del pianeta. Evento a ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti.