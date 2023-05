L’Antico Girarrosto ha aperto i battenti in piazza Comandini

In piazza Comandini, ha aperto l’Antico Girarrosto con una festa alla quale ha partecipato anche il sindaco Matteo Gozzoli. Ad inaugurarlo (foto) è il ristoratore Massimo Linguanti, titolare dell’Osteria ’Da Massimo’ in viale della Repubblica, sempre in centro. L’Antico Girarrosto sorge dove c’era il ristorante ’La Tratta’, che lo stesso Linguanti aveva lanciato e poi venduto anni fa. Il nuovo locale è una rosticceria in stile romagnolo, dove vengono proposti piatti della tradizione, sia da gustare a tavola che come asporto.