L’arte in scatola di Roca alla Cantera

Ripartono i giovedì culturali alla Cantera, che per il terzo anno consecutivo ospita la rassegna ‘Particol’Arte’ curata dalla pittrice cesenate Alice Tamburini. La formula resta quella consolidata, a ‘staffetta’: ogni mese l’artista che ha esposto nelle settimane precedenti passa il testimone a quello successivo, per uno stimolante scambio culturale e di vedute. Ad inaugurare la nuova edizione della rassegna, al via oggi, è Anton Roca con la sua mostra ‘Art’n Box’: un ciclo di disegni inediti realizzati tra il 1987 e il 1989, periodo in cui l’artista catalano ha vissuto tra Bologna e Tarragona, prima di fissare la sua residenza in modo definitivo in Romagna. I disegni sono compressi all’interno di una struttura scatolare - da qui il titolo ‘arte in scatola’ - e sono espressione diretta del vissuto personale dell’artista e del tempo in cui sono stati realizzati. Infatti in questo ciclo di piccole opere inedite della fine degli anni Ottanta sono costanti i riferimenti personali alle esperienze e agli incontri vissuti dall’artista in quel periodo di transizione.

Ogni opera, come una scatola appunto, racchiude in sé piccoli elementi da conservare per il ricordo personale e riporta una data di scadenza: ‘31/12/1999’, "in quanto trattasi di prodotti per il ricordo personale, da consumarsi entro la scadenza del ventesimo secolo", spiega Anton Roca. Nato a Reus, classe 1960, da tempo l’artista ha scelto la Valle del Savio come sua casa: oggi vive infatti a Pieve di Rivoschio (Sarsina) e da quasi 20 anni gestisce a Mercato Saraceno Rad’Art Project, centro dedicato alla ricerca artistica a livello internazionale. L’inaugurazione della sua mostra alla Cantera è in programma oggi alle 19: la consueta chiacchierata fra artisti si terrà con Michele Fesani, pittore che ha concluso l’edizione passata di Particol’Arte.

Carlotta Benini