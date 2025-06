L’associazione Grd in visita alla nave Vespucci

Una quarantina di persone tra ragazzi, educatori, volontari e famiglie dell’Associazione G.R.D. (Genitori Ragazzi Down) di Cesena ha vissuto un’esperienza straordinaria a Genova, in visita alla Nave Scuola Amerigo Vespucci, simbolo della Marina Militare Italiana. Su invito della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, l’associazione ha visitato il Villaggio Italia, e partecipato alla conferenza "Essere presenti: testimonianze di vita", condotta dalla ministra Locatelli, durante la quale alcune persone con disabilità hanno portato la loro voce e la loro esperienza.