L’Atelier Gourmet a km zero:: "In tavola i frutti della nostra terra"

Dal campo alla tavola. È questa la proposta del ristorante Atelier Gourmet di Gatteo a Mare, che mette in tavola vino, olio, ortaggi e frutta di stagione per dodici mesi l’anno. La filiera a chilometri zero è il credo dello chef Aldo Santoro, il quale, prima di inaugurare il ristorante, ha acquistato un terreno agricolo di 17 ettari nelle campagne cesenati di Calisese, dove assieme alla moglie ha creato un’azienda agricola familiare. Qui, con i principi dell’agricoltura biologica, senza l’utilizzo di pesticidi né di additivi chimici, ha piantato tre ettari di vigne, cinque ettari di olivi e vari appezzamenti di alberi da frutto e verdura. Da qui Santoro trae le materie prime per la preparazione dei piatti ed il rifornimento della sua cantina. "Siamo partiti dai vini – spiega lo chef – producendo nelle nostre vigne quattro etichette: un Trebbiano, un’Albana, un Sangiovese Igt e uno Superiore che, al di là del ristorante, vendiamo anche a terzi. Poi siamo passati all’olio, che già esportiamo in Belgio, e alla produzione del nostro grano tenero e grano duro in collaborazione con un mulino locale, che ci consente di avere ogni giorno un impasto fresco fatto in casa sia per i primi piatti, il pane e per la pasticceria. Infine, da qualche tempo, abbiamo destinato un ettaro anche a frutta e ortaggi e dunque l’idea, nel rigoroso rispetto della stagionalità, é quella di avere tutto l’anno una fornitura completa di materie prime sempre fresche e di qualità, per mantenere elevato il nostro standard".

g.m.