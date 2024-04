Lavori da 1,4 milioni sulla Sp53 di Linaro

Approvati i progetti dei lavori strutturali sulla SP53 Mercato Linaro. E lunedì alle 20,30, presso la sede del quartiere di Linaro, Luciana Garbuglia, sindaca di San Mauro Pascoli e consigliera provinciale delegata alla viabilità cesenate, insieme a Monica Rossi sindaca di Mercato Saraceno e ai tecnici della Provincia di Forlì – Cesena presenteranno i cantieri che nelle prossime settimane partiranno sulla SP53, strada duramente colpita dall’alluvione dello scorso maggio. Gli interventi strutturali, finanziati dall’ordinanza commissariale n. 13, andranno a ripristinare la viabilità e a mettere in sicurezza la SP53 su tre dissesti strutturali importanti: al Km 8+100 in località Ciola, al Km 11+300 in località Ciola – Linaro e al Km 14+500 in località Linaro per un investimento complessivo di 1.406.694,76 euro. In questi giorni si stanno concludendo le procedure per individuare la ditta che realizzerà i lavori. "Abbiamo organizzato questo incontro pubblico per raccontare gli interventi che andremo a realizzare dal mese di giugno sulla strada provinciale 53, perchè i cittadini conoscano i cantieri e la complessità dei lavori di messa in sicurezza che verranno realizzati – commenta Luciana Garbuglia – I lavori sono importanti, molto attesi e propedeutici alla fase vera e propria della ricostruzione e ci accompagneranno per circa un anno". "Ringrazio la Provincia per questi lavori strutturali importanti che saranno realizzati sulla SP53 a circa un anno dall’alluvione - dichiara Monica Rossi - la collaborazione con la Provincia in questo anno è stato costante e ogni intervento è stato concordato. Il senso dell’incontro di lunedì è raccontare ai cittadini di Mercato Saraceno il cantiere e la viabilità che ci accompagnerà fino al 2025".