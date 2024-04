’Lavoro in Ballo’ per celebrare. Romagna mia

Mercoledì 1° maggio Savignano sul Rubicone sarà la piazza del Lavoro in Ballo, festa-concerto per i 70 anni di Romagna mia nella città che ospita la Casa Museo, Casa della Memoria di Secondo Casadei. L’evento è stato presentato da Riccarda Casadei e dalle figlie Lisa e Letizia, dal sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, e dai protagonisti fra i quali l’organizzatore Giordano Sangiorgi, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti e Paolo Gianessi vicepresidente dei commercianti del centro storico. Per una giornata intera il centro si trasformerà nell’aia di una volta, con i ballerini, la musica e i canti, il buon cibo, ma anche i cantastorie, i personaggi e tutto ciò che componeva una festa. Quella del Primo maggio a Savignano sul Rubicone sarà una festa moderna per celebrare la colonna sonora riemersa dall’alluvione al suono delle note di Romagna Mia di Secondo Casadei, padre del liscio. Lavoro in Ballo è promosso da Comune di Savignano sul Rubicone, Edizioni Casadei Sonora e Mei, Meeting delle etichette indipendenti, primo appuntamento della rassegna "Tutte le sfumature del liscio", cartellone degli eventi estivi di Visit Romagna, a sua volta dedicato ai 70 anni di Romagna Mia per la valorizzazione del Liscio. Il Primo Maggio a Savignano sarà un grande concerto della tradizione del folklore romagnolo, con ospiti le grandi orchestre di Moreno Il Biondo, Orchestrina di Molto Agevole, Santa Balera, per l’esordio nelle piazze dopo l’anteprima di Sanremo 2024, e Gli alluvionati del liscio. Con loro la special guest Roberta Cappelletti. I concerti si succederanno sul palco di piazza Borghesi dalle 18 alle 22 al claim "Lavoro in Ballo". Una rassegna di orchestre storiche e nuove della Romagna, che ha goduto di una vetrina nazionale grazie alla partecipazione dei Santa Balera con Mirko Casadei al Festival di Sanremo 2024 di fronte a 13 milioni e 500 mila spettatori. All’esordio sul grande palco gli Alluvionati del liscio e l’Orchestrina di Molto Agevole. La festa concerto del 1° maggio si concluderà, con Moreno Il Biondo & l’orchestra Grande Evento, Roberta Cappelletti la rockstar del liscio di Romagna. Si esibiranno i ballerini delle Sirene Danzanti di Rimini e il Gruppo Folk Italiano alla Casadei di Ravenna. Ad arricchire il programma del Lavoro in Ballo, una serie di altri appuntamenti come la scuola comunale di musica "Secondo Casadei". I commercianti del Cocs organizzeranno l’aperitivo "1954, ai tempi di Secondo", dalle 18,30 in piazza Amati. Sempre per unire buon cibo alla buona musica, piazza Borghesi accoglierà punti ristoro a cura di Avis Comunale, Bar Mojito, Bar Galleria e Rosticceria del Corso.