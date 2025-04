Le limitazioni frenano la passione bianconera

Il Cesena è decimo in classifica come numero totale di tifosi portati in trasferta fino a ora (7.380 in 14 gare, undicesimo invece per quanto riguarda la media 527 a partita) è il termometro della passione esterna dei tifosi bianconeri lontano dalla Romagna.

La classifica delle presenze in generale è condizionata dalle limitazioni imposte per motivi di ordine pubblico, per quanto riguarda invece il numero di partite tra parentesi e che determinano poi la media a gara, StadaPostcards ha indicato solo gli incontri nei quali era effettivamente possibile seguire la squadra in trasferta ed esclude quelli con divieti massicci o totali per le tifoserie ospiti. Il Cesena ad esempio a Brescia ha avuto un esodo all’interno del Rigamonti fortemente ridotto per il libero accesso consentito solo a chi aveva la fidelity card.

Al primo posto come affluenza complessiva il Bari 14487 presenze (13 partite), seguono Catanzaro 13928 (13), Salernitana 13692 (15), Pisa 13470 (15), Palermo 12953 (14), Mantova 11878 (15), Modena 9520 (15), Reggiana 8465 (15), Sampdoria 8242 (13), in decima posizione quindi il Cesena 7380 (14), Brescia 7026 (11), Carrarese 6777 (15), Spezia 6762 (14), Cosenza 6729 (13), Juve Stabia 5290 (12), Sassuolo 2532 (15), Frosinone 2015 (14), Cittadella 1420 (15), Sudtirol 781 (159. Il Cesena invece scivola di un gradino, undicesimo posto, per la media affluenza a gara in una graduatoria molto simile come posizioni a quella delle presenze totali: Bari 1114, Catanzaro 1071, Palermo 925, Salernitana 913, Pisa 898, Mantova 792, Modena 666, Sampdoria 655, Brescia 639, Reggiana 564, Cesena all’undicesimo posto 527, Cosenza 518, Spezia 483, Cremonese 466, Carrarese 452, Juve Stabia 441, Sassuolo 169, Frosinone 144, Cittadella 95, Sudtirol 52.