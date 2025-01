"Le uscite, poi il centrocampista"

Ai margini della conferenza di presentazione di Antonino La Gumina, il ds Fabio Artico ha approfittato per allargare il discorso al mercato. "In entrata, per quanto riguarda il centrocampista, non c’è nulla in via di definizione – ha affermato –, Saric e Majer sono profili che seguiamo, ma la priorità ora è operare in uscita, poi vedremo le risorse disponibili. Comunque al momento non ci sono novità nemmeno sul fronte partenze".

E parlando di partenze Il direttore sportivo bianconero si riferiva in particolare alle cessioni di Matteo Piacentini e Riccardo Chiarello, entrambi nella lista degli esuberi, e per i quali la situazione è in stallo. Il primo, nei giorni scorsi, sembrava sul punto di approdare alla Triestina in prestito, successivamente si sono inserite anche Vicenza e Trapani, ma nessuno ha ancora affondato il colpo. Per Riccardo Chiarello invece si attende che qualcuno bussi concretamente alla porta bianconera.

Il mercato del Cavalluccio, quindi, per ora rimane fermo agli addi di Hraiech Saber e Sidney van Hooijdonk, finiti a titolo definitivo rispettivamente al Trapani e agli olandesi Nac Breda, e all’arrivo di La Gumina.

Andrea Baraghini