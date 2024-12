Le vetrine vuote si rianimano. Allestimenti digitali e musica

Il meglio di Cesena si mette in vetrina. In occasione delle festività natalizie, alcuni negozi sfitti del centro storico torneranno a illuminarsi e ad animarsi, ospitando il cinema d’animazione. A partire da domani pomeriggio, data nella quale verranno accese le luminarie natalizie e fino al 6 gennaio, chi passeggerà lungo strade e piazze del cuore urbano potrà infatti ammirare inedite installazioni artistiche e godersi un ricco calendario di eventi. L’obiettivo è rendere più vivo e acccogliente il centro storico riutilizzando quegli spazi che invece restano vuoti per le difficoltà del commercio.

L’iniziativa si chiama ‘Cesena in vetrina’ e si riferisce a un progetto nato dalla collaborazione tra Spazio Marte - Visual and Motion Hub, associazione culturale che raccoglie professionisti delle arti visive e della comunicazione, Selvatico Studio, casa di produzione cesenate specializzata in cinema di animazione, e Retropop Live, associazione con grande esperienza nell’ideazione e creazione di eventi musicali. Nello specifico, tre locali sfitti del centro storico accoglieranno un’animazione digitale liberamente ispirata al cinema. Un telo retroproiettato permetterà di dare vita alle vetrine, mentre elementi caratteristici del cinema di Natale richiameranno la composizione tipica della vetrina di un negozio, come manichini, capi di vestiario e gioielli, ma anche edifici, oggetti e qualsiasi altro elemento renda iconiche le pellicole a cui si ispirano. Gli allestimenti verranno riproposti ogni giorno dalle 17 a mezzanotte.

Un calendario di eventi musicali e culturali, curato da Retropop Live, arricchirà poi ulteriormente la proposta, rendendo così ancora più colorate e vive le vie del centro. Da domenica 8 dicembre in Galleria Urtoller verrà allestito un grande ‘tappeto rosso’ sul quale artisti, locali e non, potranno esibirsi gratuitamente in modalità acustica. Ad aprire il calendario, l’8 dicembre alle 17.30 saranno i Lovesick, formazione italiana di musica rock and roll che spazia nel country americano.

Gli artisti interessati a esibirsi potranno prenotare in autonomia il proprio spazio accedendo a un link pubblicato sui profili social degli organizzatori ed esposto in forma di QR code presso il tappeto rosso, attendendo la mail di ricezione iscrizione e successivamente la mail di conferma. I l progetto ‘Cesena in Vetrina’ è realizzato grazie al finanziamento del Comune di Cesena e al contributo ottenuto tramite gli avvisi pubblici Caldéra e Vulcanica promossi da Comune e Unione Valle del Savio.

Luca Ravaglia