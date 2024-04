Le vittime di guerra nel libro di Brighi

In vista della Festa della Liberazione, che a Cesena si celebra con un ricco calendario di iniziative, domani alle 17, nella sala lignea della Biblioteca Malatestiana, si terrà la presentazione del libro ’Una storia in comune. Cesena 25 luglio 1943-31 dicembre 1945. Le vittime cesenati della Seconda guerra mondiale nei documenti degli archivi comunali’ a cura di Mattia Brighi, esperto in storia locale e dipendente comunale (edizione Grafikamente). La pubblicazione è frutto di un lavoro di ricerca avviato nel 2015 e interamente svolto da personale dell’Amministrazione comunale su documenti depositati presso l’ente. Con questo volume, realizzato in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, si vuole far conoscere attraverso tante singole, e purtroppo tragiche storie delle vittime, ciò che è accaduto a Cesena durante l’occupazione nazifascista e nell’immediato dopoguerra

Il lavoro di ricerca viene pubblicato nel 2024, anno in cui Cesena, il 20 ottobre, festeggerà l’ottantesimo anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista. Fino a qualche anno fa, anche nelle celebrazioni ufficiali, era ancora possibile ascoltare le testimonianze di partigiani, reduci, o civili che avevano vissuto la guerra. Ora, per il naturale passare del tempo, il compito di mantenere vivo il ricordo, e di tramandare alle future generazioni ciò che hanno vissuto i nostri avi, è riservato alla ricerca storica.