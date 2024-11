L’ex consigliere Romano Anelli faccia a faccia con i ladri in casa

Ancora una volta è Savignano ad essere al centro dell’attenzione per un episodio di furto in abitazione. Anche se questa volta fortunatamente non è andato a segno. Alle 18.15 di giovedì 28, due individui hanno tentato di scavalcare il cancello della residenza dell’ex consigliere comunale Romano Anelli, sita in via Sogliano. Si tratta del terzo tentativo di furto nell’abitazione di Anelli negli ultimi due anni. Questa volta, però, i malviventi si sono trovati faccia a faccia con il proprietario di casa. Racconta Romano Anelli: "I due sono fuggiti senza mostrare alcun segno di timore, come se l’incontro con me non rappresentasse per loro un ostacolo. La cosa più inquietante è stata la loro calma. Non si sono affrettati, né hanno cercato di nascondersi una volta che mi hanno incrociato e uno dei due, andandosene, mi ha pure insultato. Non è solo un problema di sicurezza personale, ma di una città che sta perdendo la sua serenità. Serve un intervento immediato, non possiamo vivere con il timore costante di subire intrusioni. L’episodio non è isolato. In questo periodo Savignano è stata ripetutamente colpita da furti o tentati furti, che hanno infiammato nuovamente il dibattito sulla sicurezza cittadina".

e. p.