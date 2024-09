Liberazione dal nazifascismo, lapide in memoria dei caduti

La città di Cesenatico si prepara a celebrare in modo speciale l’80esimo anniversario della sua liberazione dal nazifascismo. La novità è rappresentata da una lapide realizzata in memoria dei caduti civili e militari della seconda guerra mondiale che verrà installata sotto il palazzo municipale di via Marino Moretti e sarà svelata nella mattina del 19 ottobre, per mantenere la memoria delle donne, degli uomini e purtroppo anche dei bambini che hanno perso le vita nel conflitto. La targa sarà accompagnata da un qr code collegato al sito istituzionale, in cui una pagina è dedicata all’elenco delle vittime. Alla cerimonia parteciperà anche una rappresentanza degli studenti delle scuole medie, i quali leggeranno i nomi dei caduti in una staffetta della memoria. La mattina di domenica 20 ottobre, alle 9, una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche e miliari, partirà dal municipio e si recherà a deporre corone di alloro nei luoghi che ricordano i caduti partigiani a Ponte Ruffio, alla Rocca di Cesena e al cimitero di Cesenatico, dove alle 10.30 sarà celebrata una messa in ricordo della 264 vittime. Dal 14 al 27 ottobre sarà disponibile la video esposizione digitale ’Cesenatico Ribelle’ a cura della Rete Democratica Antifascista di Cesenatico, sulla facciata del municipio, della biblioteca e del Museo della Marineria, dove si svolgeranno altre iniziative, presentazioni di libri, spettacoli e mostre, curate dalla sezione di Cesenatico dell’Anpi e dalla Cgil di Forlì-Cesena.

g.m.