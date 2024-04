Liberazione e onore ai caduti. Oggi la visita al cimitero militare

Per il 79° anniversario della Liberazione, oggi Mauro Rossi e Giuseppe Casadei, i due benefattori di San Mauro Pascoli, organizzano una visita al cimitero militare del Commonwealth di Cesena per visitare e onorare tutti i soldati alleati che hanno dato la loro vita per liberare l’Italia dalla dittatura fascista e nazista. Nel cimitero del Commonwealth riposano 775 soldati provenienti dal Regno Unito, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e India; tre tombe appartengono a ignoti.

"Porteremo delle bandierine Canadesi sulle tombe degli otto soldati dell’Irish Regiment Of Canada uccisi il 27 settembre 1944, il giorno della liberazione di San Mauro Pascoli – dicono Rossi e Casadei –. Questi i loro nomi: Bendall Albert Edward, Smith Clifford Edwin, Duff Harley Clarence, Lane Clarence Melvyn, Brown Steward O., Kelly Joseph Francis, Gunther Herman Alfred, Townsend Roy. Renderemo omaggio anche al soldato Guy Joseph ucciso il 28 settembre 1944, amico fraterno del soldato Wain Donald ferito e fatto prigioniero dai nazisti".

"Il 16 settembre 2023 abbiamo accompagnato la signora Sue Wain a visitare i luoghi dove il padre ha combattuto – aggiungono –. La signora Wain ha riconosciuto la casa dove il babbo è stato ferito, e dove il soldato Guy è stato ucciso. I sammauresi sono invitati a partecipare, con partenza alle 15 davanti al Bar del Centro. Saremo accompagnati dalla Bandiera Canadese, dalle Bandiere Italiane delle Associazioni Sammauresi dei Combattenti e Reduci, delle Famiglie Caduti e Dispersi, e la Bandiera della Pace".

e.p.