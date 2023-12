L’individuo e il suo bisogno di appartenenza. Una forza ma anche un rischio per l’identità

Durante gli spettacoli Marte e The Real You, l’individuo emerge in uno degli aspetti arcaici dell’essere umano: il bisogno di appartenenza.

Nella società odierna il singolo nasce, cresce e muore circondato da amici, parenti, amanti… sviluppando un attaccamento affettivo verso queste persone, cominciando dalla tenera età con i genitori.

A seconda dell’esito di questo rapporto che può essere positivo, presentando vari gradi di soddisfazione e gratificazione emotiva; o negativo con un senso di frustrazione interiore, questi sentimenti possono evolversi nell’appartenenza.

Il senso di appartenenza è una sorta di “attaccamento”, talvolta inconscio, verso qualcosa che trasmette un senso di conforto, sicurezza e felicità; creando un legame tra l’identità di un individuo e il rapporto verso l’altro. Questa motivazione (inconsapevole) si riflette sulle scelte di vita, per esempio, prendendo parte a organizzazioni di beneficenza o a gruppi malavitosi.

Con quali conseguenze si riflette sull’individuo? La persona tende a riconoscersi in una massa traendo forza da essa ma, occasionalmente, può perdere la centralità quindi la propria identità, il proprio Io.

In The Real You il singolo si distacca da un gruppo per ricercare sé stesso, mentre in Marte la persona si aggrega ad una moltitudine scomparendo, perdendosi in mezzo a loro e alle loro decisioni.

Liceo Artistico e Musicale A. Canova di Forlì

classe 4E