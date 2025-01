L’inossidabile. Orchestra. Galbucci

Grande festa di compleanno nella loro grande tavernetta a Ponte Ospedaletto di Longiano per i 57 anni dell’orchestra Mirka e Mario Galbucci. Sono i titolari dell’orchestra che dal 17 gennaio 1968 porta in giro per l’Italia e non solo la musica folkloristica romagnola. Tante apparizioni in decine di trasmissioni televisive dalla Rai a Mediaset. Poi la crisi del liscio, la fine di molte feste di piazza in estate, la chiusura di balere, dancing e locali da ballo portò i Galbucci a ridurre l’organico. Oggi sono rimasti loro due, insieme sul palco e nella vita ed entrambi nominati Cavalieri al merito della Repubblica Italiana. Per tutta la vita hanno fatto musica e spettacoli e hanno inciso undici Lp e cd. Dicono Mirka e Mario Galbucci: "Abbiamo ricevuto tantissime telefonate da amici, colleghi orchestrali, anche da altre regioni. Abbiamo voluto organizzare il tutto a puntino a casa nostra. Da sempre abbiamo festeggiato il compleanno dell’orchestra, a parte il periodo del Covid. E’ stato un mezzo secolo felice. Soprattutto i primi trenta anni quando si lavorava tutte le sere e a volte anche con doppio spettacolo. E una volta ne abbiamo fatto anche tre in un giorno: la mattina a Longiano, pomeriggio a Montiano e la sera a Igea Marina. Ma quello che ci ha sempre riempito il cuore di gioia è stato vedere le piste da ballo piene di gente che si è divertita con noi. Stiamo facendo spettacoli in giro per l’Italia e il nostro liscio è tanto amato, più fuori regione che in Romagna. Abbiamo un repertorio che spazia in tutti i generi, senza mai però dimenticare le radici del folklore romagnolo. In questi 57 anni la cosa più bella che abbiamo fatto è stato riuscire a portare nelle maggiori trasmissioni televisive nazionali delle diverse reti la nostra orchestra e le nostre canzoni. Indimenticabili Mike Bongiorno, Toto Cotugno, Valerio Merola, Giancarlo Magalli, Walter Chiari, che ogni anno ci invitavano nelle loro trasmissioni. E volevano sempre il nostro più grande successo ‘Paradiso in Romagna’, la nostra prima canzone. Poi c’è una curiosità". Oltre al 57° compleanno dell’orchestra, Mario Galbucci compirà 76 anni. E c’è Mirka che non ha mai cambiato orchestra. Concludono Mirka e Mario Galbucci: "Per noi queste date sono il significato della nostra vita. Sembrano tanti questi anni, ma noi siamo felici di avere vissuto gli splendidi anni dal 1970 al 2000, quelli del boom della canzone italiana e delle orchestre. E anche tre premi alla carriera: nel 2019 a Cervia e a Longiano e nel 2021 a Sogliano al Rubicone".