Lo chef Iacobucci domani inaugura il suo nuovo locale

Agostino Iacobucci approda in riviera. A Cesenatico lo chef originario di Castellammare di Stabia e titolare a Castel Maggiore del ristorante stellato che porta il suo nome, domani apre un locale in viale Trento, ex sede del Celèstia.

Il ristorante Ancòra vuole essere uno spazio dove la tradizione culinaria romagnola si fonde con la visione moderna e creativa sua e del resident chef Marco Garattoni, privilegiando materie prime di alta qualità, stagionalità e filiera corta. Domani l’inaugurazione e lunedì l’apertura ufficiale. (In foto, da sinistra: Marco Garattoni e Agostino Iacobucci).