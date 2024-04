Longiano, il Kiosko di piazza Tre Martiri riapre tra concerti e aperitivi

Con l’arrivo della primavera e del caldo anticipato ha riaperto i battenti il Kiosko di Longiano. La storica attività di piazza Tre Martiri da tempo è tappa d’obbligo per i tanti cicloturisti che salgano in collina e, negli ultimi anni, è diventata punto di riferimento per eventi musicali live. Dice il titolare Andrea Miano: "Abbiamo predisposto un calendario da aprile a settembre per tutti i gusti. Proporremo vari generi, anche ricercati, tra cui il jazz, novità dell’anno. Il primo appuntamento sarà il 25 aprile con gli "Strange Boat" alle 17, trio acustico country e folk. L’appuntamento successivo sarà domenica 5 maggio alla stessa ora con "The mood" e la loro rivisitazione di musiche degli anni ‘80 e ‘90. Per il secondo anno torna, da inizio maggio, anche il pianoforte tra i tavoli del locale. Chiunque potrà suonare lo strumento e intrattenere gli avventori. Lo stesso piano sarà anche protagonista di eventi in calendario e di matinée". Il Kiosko è aperto tutti i giorni dalle 6 alle 24 con le sue proposte per colazioni, aperitivi e dopocena. Info e prenotazioni: 338 3010762.

e.p.