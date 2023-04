L’Osteria del Sole riparte dai fratelli Duca

Due noti imprenditori hanno rilevato l’Osteria del Sole, lo storico ristorante di via Mazzini, dove un tempo c’era il Madigans, il primo locale irlandese della riviera romagnola, e prima ancora il Domus Popilia che faceva parte del Circuito del Passatore e venne lanciato negli anni Settanta come sede della Società del Passatore di Alteo Dolcini. Quello che da oltre mezzo secolo è un punto di ritrovo, risplende dopo una radicale ristrutturazione. I nuovi padroni di casa sono Sergio Duca, assieme alla moglie Maura Ciullo ed i loro figli Alex e Camilla, con la collaborazione del fratello Carlo Duca. Sergio è noto per aver lanciato assieme alla moglie vari ristoranti in riviera e per essere il fondatore della catena Dolceamaro con i soci Arianna Marsano e Vladimiro Zicari, con bar pasticcerie a Cesena, Gambettola, Cesenatico Ponente, sulla statale Adriatica e in viale Roma a Cervia, oltre ad un grande laboratorio di produzione a Cesenatico. Carlo è il titolare del ristorante Al Caminetto a Lizzano, di un autogrill sulla E45 a Borello dove c’è l’Hotel Letizia, ed è il gestore dello stabilimento balneare Villa Celeste sulla spiaggia di Cesenatico Ponente e di alcune attività presenti all’interno del Cesenatico Camping Village, tra cui il bar, il ristorante, il market, il Bagno Camping e il ristorante la Ca de Matt.

I due fratelli hanno un progetto ambizioso per far vivere una nuova stagione all’Osteria del Sole. "Il nostro obiettivo è rilanciare un locale storico - dice Sergio Duca -, che abbiamo completamente ristrutturato e rinnovato, con nuovi spazi e arredi. Puntiamo ai turisti ma anche ai romagnoli che apprezzano le ricette nostrane, con un ottimo servizio di cucina e sala, una vasta scelta di piatti, ma anche servizi sempre più richiesti dagli ospiti, come ad esempio un ampio parcheggio privato e una grande area giochi per bambini".

L’Osteria del Sole con i suoi 410 posti, di cui 160 nelle tre sale interne e ben 250 all’aperto, è uno dei più grandi locali dell’intera riviera romagnola e non soltanto di Cesenatico. Carlo Duca non nasconde le ambizioni: "Siamo felici di questa nuova avventura che è tanto impegnativa, ma siamo convinti che ci possa dare grandi soddisfazioni".

Questo è un periodo particolarmente vivace per i ristoranti nella zona Ponente, visto che il ristorante Anita in via Cavour è stato rilevato dai proprietari della trattoria Il Matto di Sala, in una strada importante del quartiere dove ci sono i noti ristoranti Casa Tua di Silvano Albonetti e il Punta Nord dei fratelli Bartolini, mentre in spiaggia Mauro Mammana ha inaugurato sabato scorso il punto di ristoro ’King of the beach’ al Bagno Wanda.

Giacomo Mascellani