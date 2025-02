L’Under 18 cade ma resta in vetta. Vince il derby col Modena l’Under 15

Resta in vetta l’Under 18 nonostante abbia perso 2-1 a Verona, dopo tre vittorie di fila per i ragazzi di Lantignotti un ko maturato nel finale che comunque permette di mantenere saldo il comando del campionato. Quanto agli altri campionati è andato in scena a Martorano il doppio incontro tra le formazioni Under 16 e Under 15 bianconere ed i coetanei del Modena, la squadra di Magi dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo grazie a Minzoni ha incassato nei minuti finali il gol del pareggio. Hanno ritrovato invece la vittoria i ragazzi di Zanetti che, trascinati dalla doppietta di Zarattini si sono imposti per 2-1 sui gialloblù conquistando così il quarto posto in classifica. Turno di riposo invece per l’Under 17 di Tamburini che nel prossimo weekend sfiderà in casa il Parma. Questi i tabellini. Under 18 Verona-Cesena 2-1. Reti: 3’st Sunday (V), 16’st Lantignotti A. (C), 37’st Gallina (V). Cesena: Gianfanti, Biguzzi, Antoniacci (1’st Ridolfi), Baietta, Bertaccini (41’st Liverani), Greco (41’st Carlini), Lantignotti A., Amadori (41’st Gori), Galvagno, Berti (1’st Gabriele), Lontani (31’st Liverani). Under 16 Cesena-Modena 1-1. Reti: 28’pt Minzoni (C), 36’st Nekhli (M). Cesena: Bianconi, Ricci, Terni, Minzoni, Laghi, Parisi, Casadei, Valentini (21’st Petito), Obbi (37’st Manservisi), Conte (21’st Bombardini), Favale (28’st Ballacci). Under 15 Cesena-Modena 2-1. Reti: 30’pt e 30’st Zarattini (C), 10’st Bertesi (M). Cesena: Odowa, Zannoni, Rossini (14’st Tenti), Cassano, Venturelli, Murgia (22’st Gatta), Okolo (14’st Foscati), Ciccarese, Tesei (38’st Montali), Spero (22’st Battaglia), Zarattini (38’st Succi).