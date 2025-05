Kodokan, applausi e medaglie

Giornata da incorniciare per il Judo Kodokan Cesena, impegnato domenica in trasferta a Castenuovo di Sotto. In occasione del torneo di judo con valenza interregionale, quattro giovani atleti cesenati hanno infatti dimostrato il loro valore, affrontando con determinazione e spirito sportivo una competizione dal livello tecnico elevato.

Riccardo Santoro e Samuele Romagnoli sono stati i protagonisti assoluti della giornata, conquistando entrambi la medaglia d’oro nelle rispettive categorie. Con una serie di incontri gestiti con lucidità e tecnica, i due atleti hanno saputo imporsi con autorità, dimostrando non solo la loro preparazione fisica, ma anche una grande consapevolezza tattica. Marco Brandolini ha ottenuto un ottimo terzo posto, salendo sul podio dopo una serie di cincontri molto combattuti. Il suo percorso, segnato da tenacia e caparbietà, è stato particolarmente apprezzato dallo staff tecnico, che ha sottolineato i suoi evidenti progressi rispetto alle ultime competizioni.

Anche Matteo Pracucci, pur fermandosi al quinto posto, ha dato prova di una crescita costante e di uno spirito competitivo che lascia ben sperare per il futuro.