"Manicotto antincendio srotolato, ma nessuno ancora lo sistema"

"Sono soprattutto l’incuria e la superficialità di chi sarebbe incaricato alla manutenzione a preoccupare, piuttosto che il semplice danno in quanto tale". E’ la lamentela di chi da giorni, camminando in piazzale Sanguinetti, nella zona della stazione ferroviaria, si imbatte in un manicotto antincendio srotolato e abbandonato a terra. "Tengo all’ordine e al decoro della città – racconta la protagonista della vicenda – e per quello, dopo che per diversi giorni mi sono imbattuta nella stessa situazione, ho voluto segnalarla personalmente, confidando sul fatto di fornire un’informazione utile a chi evidentemente non si era accorto dalla questione. E’ ovvio che la dotazione antincendio deve essere tenuta in buone condizioni per potere essere totalmente performante in caso di necessità. Semplicemente ho ritento di fare il mio dovere civico: mi aspettavo un ringraziamento per la segnalazione, seguito da un ripristino, in effetti non molto complesso, del manicotto. Invece sono stata tratta come se stessi creando io stessa un problema, liquidata brevemente, anche dagli uffici universitari della zona, visto che lo strumento è agganciato a muri di loro pertinenza. Poco male per la mancanza di buone maniere, ma il problema è che nonostante tutto, dopo giorni il manicotto resta ancora lì, a terra, alla mercé del degrado e di chiunque possa aver voglia di danneggiarlo. E’ una piccola cosa, ma trasmette il senso di abbandono nel quale versa l’intera area della stazione".