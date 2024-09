Manuzzi blindato, altri 100 agenti di rinforzo

Operazione sicurezza al Manuzzi. Quella di stasera, alle 20.30, tra Cesena e Modena, è una partita ’osservata speciale’ dalle forze dell’ordine, considerata ad alto rischio. Oltre 200 gli agenti. A bordo campo e fuori dallo stadio poliziotti, carabinieri e agenti della polizia di Cesena. Arriveranno 100 agenti di rinforzo e i servizi di sicurezza inizieranno da oggi pomeriggio. Attesi oltre 1.600 tifosi del Modena, venduti in tutto 4.748 biglietti e 145 pacchetti promozione. Prevista la sorveglianza con l’elicottero della polizia. Parcheggi: quanto a quello in prossimità del Centro Commerciale Montefiore, al fine di non rallentare il transito dei tifosi locali e dei clienti delle attività presenti all’interno del polo commerciale, è stata prevista una delimitazione che consentirà l’accesso in maniera scorrevole ai parcheggi locali con la possibilità di raggiungere l’uscita sul retro del centro commerciale direttamente dalla rotonda Sozzi.

A disposizione dei tifosi ospiti il parcheggio di piazzale Ricci, con ingresso tra la via Spadolini e l’accesso della Secante, sempre sulla rotonda Lugaresi. A fine partita gli spettatori che avranno parcheggiato nelle aree di via A. Spinelli (Hera) e di piazza Aldo Moro potranno defluire dal retro del centro commerciale impegnando le rotonde Domeniconi e A. Campana. Da qui sarà facilmente raggiungibile l’ingresso della secante n. 4 percorrendo il viadotto Kennedy, viale Europa e via Cavalcavia oppure immettendosi nella via Cervese e proseguendo lungo le vie Boscone e Madonna dello Schioppo. Una volta arrivati sulla Secante sarà possibile proseguire per la E45, l’autostrada A 14, oppure in direzione Forlì o Rimini, a seconda della zona di provenienza. Traffico limitato e zone rosse: via Spadolini sarà chiusa al traffico circa due ore prima e due ore dopo l’evento calcistico. Confermate le zone di sicurezza esterne allo stadio, le cosiddette ’zone rosse’, ovvero Piazzale Olimpia, parcheggio di piazzale Toscana, via Maratona e via Marche, dove a partire dalle 4 ore che precedono la partita alle due ore dopo la conclusione non sarà possibile transitare e/o parcheggiare.